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208 milyonluk ihale bakanın kuzenine gitti

Emlak Konut’un otobüs garajı arazisi üzerine inşa ettirdiği Merkez Ankara projesi için düzenlenen 208 milyon TL’lik ihaleyi Bakan Varank’ın kuzeni Sedat Varank aldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 10:02
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 10:08
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208 milyon TL’lik ihaleyi Bakan Varank’ın kuzeni Sedat Varank aldı

208 milyonluk ihale bakanın kuzenine gitti
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İhaleler yine yabancıya gitmedi.

208 milyon TL’lik ihaleyi Bakan Varank’ın kuzeni Sedat Varank aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Başkentteki eski Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) otobüs garajı arazisi üzerine inşa edilen Merkez Ankara projesi için düzenlenen milyonlarca liralık ihaleyi Bakan Varank’ın kuzeni Sedat Varank aldığı öğrenildi.

Kamuya ait olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 31 Ağustos tarihinde Merkez Ankara projesi için Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Emlak Konut’un “Merkez Ankara Projesi O Blok Tamamlama İnşaatı İşi” adı altında bir ihale düzenlediği, HB Grup İnşaat ile 26 Ağustos tarihinde KDV hariç 208 milyon TL’lik bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de HB Grup İnşaat şirketinin iki ortağı olduğu ve bu ortakların da Sedat Varank ile Gülhan Düzgün Varank olduğu belirtiliyor. Şirketin sahiplerinden Sedat Varank ise aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile akraba. Varankların amca çocuğu olduğu ifade ediliyor.

BirGün’ün ulaştığı HB Grup İnşaat’ın yetkilileri de Sedat Varank ile Mustafa Varank’ın akraba olduklarını doğrulayarak, “17 katlı bir inşaatı tamamlayacağız. En uygun teklifi biz verdiğimiz için ihaleyi biz aldık” diye açıklama yaptı.

DÖRT AYRI İHALE ALDI

AKP’li Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aitken TOKİ’ye sattığı ardından TOKİ’nin de Emlak Konut’a sattığı 125 dönüm büyüklüğündeki arazi için 2015 yılında bir ihale düzenledi. İhaleyi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat ile Çiftay Adi Ortaklığı almıştı. Daha sonra Çiftay İnşaat projeden ayrıldığını açıkladı.

Pasifik İnşaat ise arazi üzerine Merkez Ankara isimli bir proje inşa edileceğini ve Emlak Konut’a da 1 milyar 258 milyon TL ödeneceğini belirtti. Şirketin sahibi Fatih Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hemşerisi. Rize Güneysu doğumlu Fatih Erdoğan, eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde de belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı. Erdoğan’ın Orpaş Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 2011 ile 2014 yılları arasında tam belediyeden tam 142 milyon TL’lik dört ayrı ihale aldı.

Pasifik İnşaat, Ankara’da TOKİ’nin Ufuk Üniversitesi’nden aldığı arazi üzerine Next Level Alışveriş ve İş Merkezi’ni de kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyle inşa etmişti. Next Level’ın alışveriş bölümüne, Pasifik İnşaat borçları ödeyemediği için Ziraat Bankası’nca el konulmuştu.

İŞ CİNAYETİ DE YAŞANDI

Yetkililerin geçen ay Ankara’da yaşanan sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin günler öncesinden uyarı yapmasına rağmen Pasifik İnşaat’a ait Merkez Ankara Projesi Şantiyesi’nde çalışan işçiler, sahaya çıkarılmıştı. İnşaatta kolon kalıbının devrilmesi sonucu, staj yapan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Taha Öztürk yaşamını yitirdi. ODTÜ mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin ise ağır yaralandı.

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Ali
4.09.2022 11:02
Ülke resmen soyuyorlar bizde millet olarak eli kolu bağlı seyrediyoruz..  
 
Vatandaş Rıza
4.09.2022 11:00
Bana sana verecek hali yok  
 
Tanoy
4.09.2022 10:35
sn CB’nın en geç seneye bugünlerde hafızalardan çok hızlı şekilde silinmiş olacağını ve bu ülkede ailesi ile birlikte yaşama imkanlarının olduğunu düşünmüyorum  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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