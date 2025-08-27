21 adet tarihi eser ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Develi İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ticaretini önlemek amacıyla operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda; Ş.H. yakalanırken, şahsın Develi ilçesi Gazi Mahallesi’nde bulunan ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 detektör, 1 kürek ve 21 tarihi eser değeri taşıyan obje ele geçirildi.