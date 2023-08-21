21 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 21 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

21 Ağustos Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 21 Ağustos Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 21 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?

21 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 21 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 21 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 21 Ağustos Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 21 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 21 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk iş günü televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 21 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 21 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 21 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

21 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:10 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yerli Sinema Şekerpare

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yabancı Sinema Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Muhteşem Yedili

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Düğüm Salonu

22:00 Yerli Sinema Düğüm Salonu

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

23:45 Kısmet

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