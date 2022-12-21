21 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? 21 Aralık Çarşamba TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 21 Aralık Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 21 Aralık Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 21 Aralık Çarşamba televizyonda ne var? 21 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 21 Aralık Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 21 Aralık Çarşamba televizyonda ne var? 21 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var?
Show TV 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Sipahi (Tekrar)
22:45 Güzel Günler (Tekrar)
FOX TV 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
00:30 Bir Peri Masalı
STAR TV 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Çöp Adam
ATV 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardeşlerim
TV8 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa
10:30 Yazgı
11:45 Kadere Karşı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
KANAL D 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Üç Kız Kardeş
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
TRT 1 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:15 Yürek Çıkmazı
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