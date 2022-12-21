21 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? 21 Aralık Çarşamba TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 21 Aralık Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 21 Aralık Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 21 Aralık Çarşamba televizyonda ne var? 21 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 21 Aralık Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 21 Aralık Çarşamba televizyonda ne var? 21 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var?

Show TV 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Sipahi (Tekrar)

22:45 Güzel Günler (Tekrar)

FOX TV 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

00:30 Bir Peri Masalı

STAR TV 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çöp Adam

ATV 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

TV8 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

KANAL D 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

TRT 1 21 Aralık 2022 Çarşamba Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:30 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:15 Yürek Çıkmazı