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Kış dönümü nedir? 21 Aralık en uzun gece nedir, kaç saattir?

21 Aralık tarihi her sene kış dönümü olarak kabul edilmektedir. Özellikle alışveriş kampanyalarından sıkça duyduğumuz 21 Aralık en uzun gece bugün itibariyle tekrar gündeme geldi. Peki, Kış dönümü nedir? 21 Aralık en uzun gece nedir, kaç saattir?

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 18:03
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21 Aralık en uzun gece nedir? 21 Aralık en uzun gece kaç saat?

Kış dönümü nedir? 21 Aralık en uzun gece nedir, kaç saattir?
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21 Aralık kış dönümü ile en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanmaktadır. 21 Aralık’ta Kuzey Yarım Küre'de geceler uzarken, Güney Yarım Küre'de ise gündüzler uzamış olacak. Bu değişim ve 21 Aralığın ne anlama geldiğini merak edenler aram motorlarında 21 Aralık en uzun geceyi araştırıyor. Peki, 21 Aralık en uzun gece nedir? 21 Aralık en uzun gece kaç saat?

En uzun gecenin yaşandığı gün gündönümü olarak adlandırılır. Bu süreç gündüzlerin ve gecelerin kısaldığı veya uzadığı anı ifade etmektedir.

21 ARALIK EN UZUN GECE NEDİR?

21 Aralık kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği andır. Kuzey Yarım Küre'de günler uzamaya, Güney Yarım Küre'de kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde Kuzey Yarım Küre'de kışın, Güney Yarım Küre'de yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney Yarım Küre'de en uzun gündüz , Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır.

21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle şu olaylar gerçekleşir:

Güneş ışınları Güney Yarım Küre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarım Küre'ye en eğik açılarla gelir.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir. Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

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