21 aylık bebeği pencereden attı. Olmaz olsun böyle anne

Berlin'in merkezinde bulunan bir apartmanın bahçesinde, bir kedi taşıma çantasında ağlayan bir 21 aylık bebek bulundu.

Bebeğin, iddiaya göre annesi tarafından üçüncü kattaki bir apartmanın balkonundan 12 metre aşağıya atıldığı belirtildi.

BEBEĞİN KOLLARI VE BACAKLARINDA KIRIKLAR VAR

Polis, küçük kız bebeğinin kollarında ve bacaklarında kırıklar olduğunu ve hemen hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bebeğin annesi gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.