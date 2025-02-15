21 CHP'li İl Belediye Başkanından 'aday ol' çağrısı! Tercihlerini açıkladılar…

CHP’de ön seçim hazırlıkları sürerken, İl Belediye Başkanları 13-14-15 Şubat tarihlerinde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından 21 il belediye başkanı bir bildiri yayınladı. Bildiride, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim içini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ‘aday ol’ çağrısında bulunuldu.

YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Üçlü zirve sonrası CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ise 21 İl Belediye Başkanları teşekkürlerini sundu. Açıklamada "Önseçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU’NU ÖNSEÇİMDE ADAY OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

21 il belediye başkanının ortak açıklamasında dikkat çeken detay ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘aday ol’ çağrısı oldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada, İstanbul’da siyasi iktidar karşısında 4 kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, önseçimde aday olmaya çağırıyoruz."