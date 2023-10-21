İzleyiciler 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 21 Ekim Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 21 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 21 Ekim Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 21 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

21 EKİM CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:15 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Aşk-ı Memnu

22:15 Yerli Sinema

00:15 Yerli Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kirli Sepeti

14:00 Yabani

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

23:45 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Ara Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)

00:30 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star