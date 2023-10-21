İzleyiciler 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 21 Ekim Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 21 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 21 Ekim Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 21 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
21 EKİM CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:15 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Aşk-ı Memnu
22:15 Yerli Sinema
00:15 Yerli Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kirli Sepeti
14:00 Yabani
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
23:45 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Ara Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)
00:30 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star