21 Haziran Çarşamba TV yayın akışında ne var? 21 Haziran Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 21 Haziran Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 21 Haziran Çarşamba hafta ortasında ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 21 Haziran Çarşamba kanallarda ne var? 21 Haziran Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 21 Haziran Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 21 Haziran Çarşamba televizyonda ne var? 21 Haziran Çarşamba bugün hangi diziler var?

21 HAZİRAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 2012 (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Görümce (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star