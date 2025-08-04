21 ilde sahaya iniyorlar. 137 milletvekili vatandaşla buluşacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
21 ilde sahaya iniyorlar. 137 milletvekili vatandaşla buluşacak

CHP’li milletvekilleri, ağustos ayı boyunca gerçekleştirecekleri saha çalışmaları kapsamında yarın 25 ayrı ekip halinde 21 ilde sahaya iniyor.

Cumhuriyet Halk Parti’li milletvekilleri, ağustos ayı boyunca gerçekleştirecekleri saha çalışmaları kapsamında yarın 25 ayrı ekip halinde 21 ilde sahaya iniyor.

Bu kapsamda CHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla milletvekillerine iletilen “Ağustos Ayı Çalışma Programı”na göre CHP’nin 137 milletvekili, ağustos ayının dört haftası boyunca 81 ilde görevlendirildi.

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Ağustos ayı saha çalışmalarının ilki, yarın başlayacak. Buna göre CHP’nin 109 milletvekili yarın 25 ekip halinde 21 ilde sahada olacak. CHP’li milletvekillerinin yarın sahada olacakları iller şöyle:

Programa göre milletvekilleri il örgütleriyle ortak gerçekleştirecekleri çalışmalar kapsamında; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hükümet programı çalışmalarına, devam eden parti programı çalışmalarına ve CHP’li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlar hakkında vatandaşların doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamak üzere planlı çalışmalar yürütecek.

Ay boyunca her haftanın salı, çarşamba ve perşembe günleri görevlendirildikleri illerde saha çalışması yapacak olan milletvekilleri, her çalışma haftasının sonunda Grup Başkanvekilliklerine o haftaya ilişkin çalışmalarını özetleyen il raporları sunacak.

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