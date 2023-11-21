21 Kasım Salı TV yayın akışında ne var? 21 Kasım Salı bugün hangi diziler var?

21 Kasım Salı yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 21 Kasım Salı yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 21 Kasım Salı TV yayın akışında ne var? 21 Kasım Salı bugün hangi diziler var?

KAYNAK: Haber Merkezi
21 Kasım Salı TV yayın akışında ne var? 21 Kasım Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 21 Kasım Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 21 Kasım Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 21 Kasım Salı TV yayın akışında ne var? 21 Kasım Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 21 Kasım Salı yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 21 Kasım Salı TV yayın akışında ne var? 21 Kasım Salı bugün hangi diziler var?

21 KASIM SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

kanal-d.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Arka Sokaklar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yargı

02:45 Aşk ve Umut

showtv.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

atv.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

star-tv.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrar Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrar Sinema

tv8.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

fox.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Senden Daha Güzel

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu Spor
3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu
Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı
NASA Türk gencin fotoğraflarını paylaştı. Lise öğrencisi çıplak gözle görülmeyenleri çekti Bilim
NASA Türk gencin fotoğraflarını paylaştı. Lise öğrencisi çıplak gözle görülmeyenleri çekti
Soylu’nun eniştesinin dosyası alelacele kapatıldı. Savcılık “Delil yok” dedi Gündem
Soylu’nun eniştesinin dosyası alelacele kapatıldı. Savcılık “Delil yok” dedi
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor Ekonomi
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor
Alkollü sürücü kaza yaptı. Aracını bırakıp kaçtı Gündem
Alkollü sürücü kaza yaptı. Aracını bırakıp kaçtı
Nezle ve gribe iyi geliyor. Hastalıklara savaş açıyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen ot Şifalı Bitkiler
Nezle ve gribe iyi geliyor. Hastalıklara savaş açıyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen ot