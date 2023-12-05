21 kişinin öldüğü kazada şoföre tahliye

Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin görülen davada şoför tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
21 kişinin öldüğü kazada şoföre tahliye

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına tutuklu sanık Yunus Şataflı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan tır şoförü Umut Gündüz ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan tır şoförü Yunus Şataflı, savunmalarını yineleyerek, tahliyesini talep etti.

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Mağdurların avukatları ise tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Umut Gündüz’ün de kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Yunus Şataflı’nın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 25 Nisan 2024'e erteledi.

İddianamede, tır şoförlerinden Umut Gündüz ve Yunus Şataflı ile şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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