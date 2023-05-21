21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 21 Mayıs Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 21 Mayıs Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 21 Mayıs Pazar kanallarda ne var? 21 Mayıs Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 21 Mayıs Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 21 Mayıs Pazar televizyonda ne var? 21 Mayıs Pazar bugün hangi diziler var?
21 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Camdaki Kız
18:00 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yabancı Sinema Alita: Savaş Meleği
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ömer
09:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Yabancı Sinema Yedi Silahşörler
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Adım Farah
16:15 Yasak Elma
19:00 Fox Ana Haber
20:00 EGO