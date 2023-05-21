21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 21 Mayıs Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 21 Mayıs Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 21 Mayıs Pazar kanallarda ne var? 21 Mayıs Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 21 Mayıs Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 21 Mayıs Pazar televizyonda ne var? 21 Mayıs Pazar bugün hangi diziler var?

21 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Camdaki Kız

18:00 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yabancı Sinema Alita: Savaş Meleği

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:15 Yerli Sinema Sahte Kabadayı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ömer

09:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Yabancı Sinema Yedi Silahşörler

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Adım Farah

16:15 Yasak Elma

19:00 Fox Ana Haber

20:00 EGO