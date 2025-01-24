21 menajerlik şirketi için harekete geçildi! Ünlü oyuncuların sözleşmeleri tek tek incelenecek

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
21 menajerlik şirketi için harekete geçildi! Ünlü oyuncuların sözleşmeleri tek tek incelenecek

Dizi ve film sektöründe faaliyet gösteren yapım, menajerlik ve dijital yayıncılık şirketlerine yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Ağustos ayında başlatılan soruşturma kapsamı genişletildi. 21 menajerlik şirketine yönelik harekete geçildi.

Rekabet Kurumu, bu sektördeki şirketlere karşı soruşturma başlatmıştı. Ağustos ayında yapılan ön araştırma sonrasında ilk olarak Ay Yapım ve MedYapım ile birlikte Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi ve Key Networks Holding Anonim Şirketi rekabeti kısıtlayıcı eylemlerden dolayı soruşturmaya dahil edildi.

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Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 21 menajerlik şirketine de odaklanıldı ve bu şirketlere komisyon oranlarını belirleme, boykot kararları alma ve kast direktörlerinin aynı zamanda menajerlik yapmasıyla ilgili üç ana konuda soruşturma açıldı.

EK BELGELER TALEP ETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, soruşturmalar devam ederken Rekabet Kurumu hafta başında tekrar yapım şirketlerine giderek ek belgeler talep etti.

OYUNCULARIN SÖZLEŞMELERİ İNCELENİYOR

Ayrıca, yurt dışı haklarını içeren oyuncu sözleşmeleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı ve bu konuda araştırma derinleştiriliyor.

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