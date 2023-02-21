21 Şubat Salı TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 21 Şubat Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 21 Şubat Salı Pazar bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

21 ŞUBAT SALI HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk (Yerli Sinema)

22.15 Mucize Aşk (Yerli Sinema)

00:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

02:35 Bir Küçük Gün Işığı

04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Camdaki Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Taçsız Prenses

15:00 EGO

17:00 Yalnız Kalpler

18:18 18. Saat

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prebses

22:30 EGO

00:45 Yasak Elma

03:15 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10.30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:00 Kırmızı Oda

20.00 Survivor 2023

23.00 Şampiyonlar Lipi (Liverpool - Real Madrid)

01:00 Maç

02:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:30 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 Yürek Çıkmazı

14:40 Adını Sen Koy

16:40 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bakış Açısı (Yabancı Sinema)

21:30 Ayla (Yerli Sinema)

23:40 Yerli Dizi

02:20 Ayla (Yerli Sinema)

04:10 Yürek Çıkmazı

06:30 Kapanış