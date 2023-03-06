Maç oynandığı sırada hayatını kaybetti. 21 yaşındaki futbolcudan acı haber

Fildişi Sahili 1. Lig ekibi Racing Club d'Abidjan'da forma giyen futbolcu Moustapha Sylla, maç sırasında hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 21 yaşındaki defans oyuncusu Sylla, Sol FC takımıyla oynanan karşılaşmada rahatsızlandı.

Maç oynanırken yere yığılan Sylla, hastane yolunda yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Sylla'nın Eylül 2022'de kulübe transfer olduğu belirtildi.

KULÜBÜ AÇIKLADI

Racing d'Abidjan kulubünden yapılan açıkamada "Defans oyuncumuz Moustapha Sylla, Sol FC ile oynadığımız müsabaka sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırma çabaları sırasında hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

DROGBA PAYLAŞIM YAPTI

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fildişi Sahili'nde 4 yılda 3 futbolcunun yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Drogba, 1. ligde oynayan futbolcuların sağlık testinden geçmesinin önemine işaret etti.