21 yaşındaki genç kıza toplu cinsel saldırı skandalı! Dehşet anlarını videoya alıp tehdit etmişler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), geçtiğimiz nisan ayında beş erkeğin toplu cinsel saldırısına uğradığını belirten 21 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem G., dava sürecinde sanık yakınlarından tehditler aldığını iddia etti. Genç kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yardım talebinde bulundu.

Savcılık iddianamesine göre olay, 13 Nisan’da Girne’de meydana geldi. İddiaya göre, İrem G., dört kız arkadaşıyla eğlenmek için gittiği mekânda Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar isimli beş erkek tarafından cinsel saldırıya uğradı. Saldırganların bu korkunç eylemi kayda alarak cep telefonlarına kaydettikleri öne sürüldü.

Yaşadığı durumu iki arkadaşına anlatan İrem G., onların yardımıyla Girne Karakolu’na giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine şüpheliler, kaldıkları adreste gözaltına alındı ve haklarında dava açıldı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Dava sürecinde, İrem G., ailesinin tehdit edildiğini iddia etti. Hürriyet gazetesine konuşan genç kadın, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Haziran ayındaki bir duruşma öncesinde Ukrayna gibi başka ülkelere ait garip telefon numaralı hatlardan tehditler almaya başladım. Olayın üzerinden 2 ay geçmişti ve ailemin haberi yoktu. Beni arayanlar, öldürmekle tehdit ederek, gönüllü birlikte olduğunu söyle’ diye tehditler savurdu. Ailemin vatandaşlık numaralarına kadar özel bilgilerini bana söylediler.

19 Aralık’ta bir duruşmamız vardı. Biz duruşmaya katılmak üzere Girne’ye yola çıktığımız gün yani 18 Aralık’ta, evimin önündeki annemin üzerine olan ancak erkek kardeşimin kullandığı otomobili maskeli iki kişi üzerine benzin yakarak kundakladı.

Beni ve ailemi tehdit edenler, Türkiye’de çok güçlü olduklarını aşiret olduklarını söylüyorlar. Bizleri öldürmekle tehdit ediyorlar. Yardım istiyoruz."