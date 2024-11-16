21 yaşındaki genci annesi tüfekle vurarak öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
21 yaşındaki genci annesi tüfekle vurarak öldürüldü

Denizli'de 21 yaşındaki genç annesi tarafından odasında tüfekle vuruldu.

Denizli'de 21 yaşındaki genç annesi tarafından odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde oğlunun odasından silah sesi duyarak içeriye giren anne oğlu İsmail Can Ergin'i (21), kanlar içerisinde yerde buldu. Annenin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonucu bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde İsmail Can Ergin'in tüfekle kafasına ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından 21 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tık Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21 yaşındaki genci annesi tüfekle vurarak öldürüldü

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