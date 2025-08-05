21 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

HATAY / HALİT İRİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Özel Belgede Sahtecilik, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik Yapmak ve Var Olan veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma suçlarından toplamda 21 Yıl 7 Ay 15 Gün hapis cezasıyla aranan O.U. İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.

O.U. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.