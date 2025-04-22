21 yıl hapisle aranan firari Gamze ormanda saklandığı barakada yakalandı

Kaynak: DHA
21 yıl hapisle aranan firari Gamze ormanda saklandığı barakada yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan 37 yaşındaki Gamze E., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ormanlık alandaki bir barakada yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari olan ve hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze E.'nin izini sürdü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, hükümlünün İnegöl'ün kırsal Lütfiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan bir barakada saklandığı tespit edildi.

POLİS BASKINIYLA KISKIVRAK YAKALANDI

Asayiş ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek firari hükümlü Gamze E.'yi saklandığı barakada yakalamayı başardı. Gözaltına alınan Gamze E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece 21 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze E.'nin kaçışı son bulmuş oldu.

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