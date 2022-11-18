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21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 21 yıl 10 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:16
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21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Diyarbakır'da yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)

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