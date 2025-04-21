21 yıldır aradığı annesini canlı yayında beş dakika içinde buldu

Kaynak: Haber Merkezi
21 yıldır aradığı annesini canlı yayında beş dakika içinde buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. Programa annesini aramaya çıkan Emine’nin 21 yıldır aradığı kişiyi 5 dakika içinde buldu.

ATV ekranlarında ekran fenomeni haline gelen Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. Programa katılan Emine, yıllar önce kendisini bıraktığını söyleyen annesine kavuşmak için stüdyoda gözyaşları döktü.

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Müge Anlı, sunuculuğunu yaptığı programda yine rekor kırdı. Programın son bölümünde annesini aramaya gelen Emine’nin 21 yıldır aradığı kişi 5 dakika içinde bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde bir çocuk daha gerçek annesini yıllar sonra buldu. Kendisini ve kardeşini babalarının kuzenlerinin büyüttüğünü söyleyen Emine, annesinin bulunması ile çok mutlu oldu.

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8 yaşında annesiz ve babasız kaldığını söyleyen Emine'nin, Hatay'da yaşanan 21 yıldır kayıp olan annesi Zöhre Doğanlar telefonda canlı yayına bağlandı.

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