Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, dev bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu, yurt dışından Türkiye’ye giriş yapan bir TIR, Kapıkule yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde durduruldu.

Hassas burunlu narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, TIR'ın gizli bölmelerine saklanmış 68 kilo 650 gram kokain bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 210 milyon lira olan uyuşturucuya el konulurken, operasyon uluslararası uyuşturucu ticaretine ağır bir darbe vurdu.

Operasyonda Y.Ö., S.Ç. ve Ö.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere, Türk Ceza Kanunu’nun 188/3. maddesi uyarınca “Uluslararası Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem başlatıldı. Zanlıların adliyeye sevk edileceği belirtildi. Firari durumdaki H.B.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.