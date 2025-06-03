2100 yıllık su kemerleri yeniden canlanıyor!

Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Sülümenli köyü sınırlarında, derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan Blaundos Antik Kenti, tarihin tozlu sayfalarından sıyrılarak yeniden göz kamaştırdı.

Geç Helenistik ve Erken Roma Dönemi’ne ait 2100 yıllık sekiz su kemeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülen titiz restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırıldı. Antik kentin su ihtiyacını kilometrelerce uzaklıktaki İnay köyünden taşıyan bu mühendislik harikası yapılar, hem tarih hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekti.

Blaundos Antik Kenti, Büyük İskender’in Anadolu seferleri sonrası Makedonyalı askerler tarafından MÖ 4. yüzyılın sonlarında kurulmuş bir garnizon kenti olarak biliniyor.

Stratejik konumuyla dikkat çeken kent, derin kanyonlarla çevrili yapısıyla doğal bir kale görünümünde. Ancak su kaynaklarına uzaklığı, antik dönemde su kemerlerinin inşasını zorunlu kıldı.

Restorasyon süreci, arkeolojik kazılarla başladı. Yıkılan kemerlerin taşları titizlikle ortaya çıkarılıp tasnif edildi. Eksik parçalar, antik kente yakın Aksaz köyündeki taş ocaklarından temin edilerek orijinal dokuya uygun şekilde tamamlandı.

Uluslararası alanda da yankı bulan restorasyon projesi, yabancı uzmanların dikkatini çekti.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden arkeolog Prof. Dr. Andrew Wilson, Blaundos’un su kemerlerinin Roma mühendisliğinin Anadolu’daki en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Wilson, “Bu kemerler, hem işlevselliği hem de estetik açıdan olağanüstü. Restorasyon, antik dünyanın su yönetimi sistemlerini anlamak için önemli bir fırsat sunuyor” yorumunda bulundu.

Almanya’daki Freiburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cees Passchier ise kemerlerin taş işçiliğinin, dönemin ileri teknolojisini yansıttığını belirtti:

“Blaundos’taki kemerler, suyun eğimle taşınması için hassas bir mühendislik gerektiriyor. Bu restorasyon, antik mühendislik mirasının korunması adına örnek bir çalışma.”

Antik kentin girişine yaklaşık 800 metre mesafede yer alan su kemerleri, Geç Helenistik ve Erken Roma Dönemi’ne tarihlendi. Zamanla depremler ve tahribat nedeniyle zarar gören yapılar, şimdi yeniden ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kemerlerin yanı sıra, kentteki Demeter Tapınağı, tiyatro, stadyum ve 400’den fazla kaya mezarıyla Blaundos, Anadolu’nun en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak öne çıktı. Özellikle Stonehenge’i andıran blok taş yapılar, kentin eşsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, Blaundos’un turizm potansiyelini artırmayı hedefledi.

Blaundos, sadece arkeologlar için değil, tarih ve kültür meraklıları için de bir hazine. Bu restorasyon, kentin hikayesini dünyaya anlatma fırsatı sundu.

Çalışmaların 2025 yazında tamamlanmasıyla, kemerler ve diğer yapılar ziyaretçilere açılacak, böylece Blaundos’un 2100 yıllık mirası yeniden hayat bulacak.