İBB soruşturması kapsamında İstanbul Emniyetine bağlı Mali Şube ekipleri 210'un üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı.

Halk TV muhabir Gamze Altunay'ın duyurduğu habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri belediyeye bağlı iştiraklerde çalışan 210 kişiyi ifadeye çağırdı.

İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer alırken ifadeye gidenler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

Belediye çalışanlarının yaklaşık 2 aydır ifadeye çağrıldığını ancak iddianamenin de açıklanması ile son iki günde yoğun bir ifade talebinin olduğunu ifade edildi.

HOPA BELEDİYE BAŞKANI DA İFADEYE ÇAĞIRDI

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifadeye çağrıldı. TELE1’e konuşan Utku Cihan, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şubesi tarafından ifadeye çağrıldım. İfademi Hopa’dan bağlanarak vereceğim” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını tamamladı.

Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.