21Shares’in SUI ETF başvurusu ABD’de önemli bir eşiği aştı, Nasdaq SEC’e resmi başvurusunu yaptı

Bu gelişme, 21Shares’in Nisan ayında yaptığı S-1 kayıt başvurusunun ardından geldi ve kurumsal yatırımcıların Sui ekosistemine olan ilgisinin derinleştiğine işaret ediyor. Her iki başvuru birlikte değerlendirildiğinde, Sui ETF'nin ABD piyasalarına taşınması hedefleniyor.

Kurumsal ilgi artıyor

Halihazırda dünya genelinde 300 milyon doların üzerinde SUI tabanlı yatırım ürünü bulunurken, ABD'de yapılacak bir ETF listelemesi bu yenilikçi Layer 1 blokzincir ekosistemine erişimi ciddi ölçüde genişletecek. 21Shares, şu anda Euronext Paris ve Amsterdam borsalarında SUI ETP'sini listelemekte olup, bu ürünlere olan talep yıl boyunca dikkat çekici şekilde artış gösterdi.

21Shares’in dışında, Sui’nin yenilikçi altyapısı Canary Capital, Ant Financial, Franklin Templeton, VanEck ve Grayscale gibi önemli oyuncuların da dikkatini çekti. Bu kurumların tamamı, 2024’ün son çeyreğinden bu yana Sui üzerinde yatırım ürünleri veya projeler başlattı.

Mysten Labs Başkanı Kevin Boon, konu hakkında şunları söyledi:



“Sui ekosistemi artık ciddi projeler geliştiren ekipler ve kurumsal oyuncular için öncelikli bir adres haline geldi. 21Shares’in sektördeki gelişmeleri erkenden tespit etme kabiliyetiyle bu sürece liderlik ettiğini görmek sevindirici. Ana ağımızın devreye alınmasından sadece iki yıl sonra Nasdaq başvurusu gibi önemli bir eşiğe ulaşmak, Sui adına tarihi bir an. 21Shares ile birlikte çalışarak SUI'yi her yatırımcının erişebileceği bir hale getirmekten gurur duyuyoruz.”

Teknolojik üstünlük Sui ekosisteminin büyümesini destekliyor

Toplu kullanıma özel olarak sıfırdan inşa edilen Sui, nesne odaklı programlama modeli ve yatay olarak ölçeklenebilen mimarisi ile eşsiz bir verimlilik ve ölçeklenebilirlik sunuyor. Sui, DeFi’den oyunlara, reel varlıkların tokenize edilmesinden veri yönetimine kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

Bugün TVL (Toplam Kilitli Değer) sıralamasında sekizinci sırada yer alan Sui, 2025 Mayıs itibarıyla stablecoin transfer hacminde 110 milyar doları aşarken, stablecoin piyasa değeri %190 artışla 1.1 milyar dolara ulaştı.

21Shares Hakkında

21Shares, dünyadaki en büyük kripto para ETP (Borsa Yatırım Ürünü) sağlayıcılarından biridir ve piyasadaki en geniş ürün yelpazesine sahiptir. Misyonu, kripto para yatırımlarını geleneksel yatırımcılara daha erişilebilir hale getirmek ve merkeziyetsiz finans ile geleneksel finans arasındaki köprüyü kurmaktır. 21Shares, 2018 yılında dünyanın ilk fiziksel teminatlı kripto ETP’sini listelemiş ve o zamandan bu yana dünyanın en büyük ve en likit borsalarında ürünlerini başarıyla listelemeye devam etmiştir.

Özel bir araştırma ekibi, kendi geliştirdiği teknolojiler ve derin sermaye piyasaları bilgisiyle 21Shares, yatırımcılara yenilikçi, sade ve maliyet etkin çözümler sunar.

21Shares, küresel merkeziyetsiz finans lideri 21.co bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Daha fazla bilgi için: www.21Shares.com

Sui Hakkında

​​Sui, dijital varlık sahipliğini herkes için hızlı, özel, güvenli ve erişilebilir hale getirmek için sıfırdan tasarlanmış türünün ilk örneği bir Katman 1 blokzincir ve akıllı sözleşme platformudur. Move programlama diline dayanan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniye altı kesinlik ve zengin zincir içi varlıklar sağlar.

Daha fazla bilgi için: www.sui.io