İzleyiciler 22 Ağustos Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Ağustos Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 22 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Ağustos Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 22 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

22 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

22:15 Salak Milyoner (Yerli Sinema)

23:45 Ağır Romantik (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Beklenmedik İhanet (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Dönence

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Yerli Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

22:30 Adım Farah

01:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

22:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

00:15 Çinli Satıcı (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İste Kaynana