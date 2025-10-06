22.Ankara Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

Yüzlerce etkinlikle düzenlenen ve çok sayıda yayınevinin katıldığı 22. Ankara Kitap Fuarı'nın bu yılki konuk ülkesi Rusya oldu. Onur yazarları Yuriy Polakov ve Ayşe Kulin okurlarla buluştu.

Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da 3 Ekim 2025 günü açıldı. Söyleşiler, imza günleri ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı fuarda yüzlerce yayınevi binlerce kitapla okurlara ulaşıyor.

Konuk ülke Rusya adına yazar Yuriy Polakov, iyi kitapların insanı geliştirdiğini vurgularken, Türkiye’nin onur yazarı Ayşe Kulin kitapların hayatı değiştiren gücüne dikkat çekti.

Ankara Kitap Fuarı, 12 Ekim’e kadar her gün 10.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.