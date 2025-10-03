22. Ankara Kitap Fuarına bekliyorum

Proje ile Yalanlar ve Gerçekler Ekrem İmamoğlu kitaplarımla bugün saat 10.00’da açılacak 22. Ankara Kitap Fuarında Algola Medya Yayınevinin standında olacağım.

Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) eş başkanı olduğunu söyleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a muhalefet liderlerinin verdiği desteği Proje kitabımda okuyacak şok olacaksınız.

Yalanlar ve Gerçekler kitabım ise 19 Mart’ta gözaltına alınan CHP’nin 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yandaş saray medyası tarafından atılan yalanların ve iftiraların gerçek dışı olduğunu tek tep ispatlıyor.

Bugün saat 10.00’daki açılışta yer alacağım.

Hafta sonları okurlarımla yapacağım söyleşilerin; konuları, salonları ile okurlarıma imzalı kitaplarımı sunma programım şöyle:

04 Ekim Cumartesi

Saat: 13:00 Söyleşi- Hattuşa Salonu.

Konu: Atatürk ve Medya sorumluluğu.

İmza Saati: 14:00

05 Ekim Pazar

Saat 12:00 Söyleşi- Miletos Salonu.

Konu: Anayasa ve yasalarla Medya.

İmza Saati: 13:00

11 Ekim Cumartesi

Saat 17:00 Söyleşi- Hattuşa Salonu.

Konu: RTÜK ve Cezalarının hukuki boyutu.

İmza Saati: 18:00

12 Ekim Pazar

Saat 16:00 Söyleşi- Miletos Salonu:

Konu: Sosyal medya savaşları

İmza Saati: 17:00

Algola Medya standında;

Çağlayan Yılmaz ve Emrullah Özdemir’in, çocuklara özel macera dolu bir yolculuk içerikli “Zaman Süvarileri 4’lü Koleksiyon Seti” de gençliğe adım atan çocuklarla buluşacak.

Anavatan Partisinin kurucularından olan TBMM 18.Dönem Ankara Milletvekili iş insanı, yüksek mühendis Rifat Diker’in, aşk, tutku ve ihaneti kaleme aldığı çarpıcı romanı Sadakat İhanet de okurlarıyla buluşacak.

Rifat Diker de benimle aynı günlerde Sadakat İhanet kitabını Algola Medya standında okurları için imzalayacak.

Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen ve bugün 22’ncisi açılacak olan Ankara Kitap Fuarında 500’den fazla yayınevi yer alacak.

Rusya’nın onur konuğu olacağı fuarda Rusya konuk ülke, Rus yazar Yuriy Polyakov ise uluslararası onur konuğu olacak.

Ankaralılar fuarı bugünden itibaren 10 gün boyunca, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Fuara katılamayacak olanlar bu linkten de adlarına imzalı tüm Algola Medya kitaplarını temin edebilirler:

https://algolamedya.com/