22. Ankara Kitap Fuarı'na veda: 400 bin ziyaretçiyle rekor kırdı!

ÇOÇUKLAR VE AİLELER FUARA AKIN ETTİ

Fuarı ailesi ve akrabalarıyla ziyaret eden vatandaşlardan Zeynel Yüksel, özellikle çocuklarını getirdiklerini ifade etti. Yüksel, "Burada vakit geçirmek bizim için çok keyifli oldu. Pazar günümüzü değerlendirmek için bulunmaz bir fırsat. Çocuklarımızın kitap fuarlarıyla, kitapların içinde bulunmaları ve aileleriyle buna dahil olmaları, kitap okuma alışkanlığının devamı için olmazsa olmaz. İmza ve söyleşilerde çocukların okudukları kitabın yazarlarıyla tanışmaları, hayal ettikleri kişiye kitaplarını imzalatmaları onlar için çok farklı bir şey." diye konuştu.