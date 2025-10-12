3 Ekim'de başlayan fuar boyunca 400'e yakın yayınevi ve 800'ün üzerinde yazar, başkentli kitapseverlerle buluştu.
22. Ankara Kitap Fuarı'na veda: 400 bin ziyaretçiyle rekor kırdı!
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve bugün itibarıyla sona eren Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da büyük bir ziyaretçi yoğunluğuna sahne oldu.
Söyleşiler, imza günleri, çeşitli kültürel etkinlikler ve çocuklar için özel aktivitelerle zenginleşen fuara, vatandaşlar son günde de yoğun ilgi gösterdi. Özellikle yazarların stantları ve imza buluşmaları için ayrılan alanlarda uzun kuyruklar oluştu.
Fuar koordinatörü ve Eylül Fuarcılık Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, fuarın gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fuarın ev sahipliği yaptığı çeşitli etkinliklere değinen Çayır, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar fuarımızda 400 bine yakın ziyaretçiyle buluştuk. Burada yazarlarımız, tanınmış yayınevlerimiz, imza, söyleşi ve konferanslar yaptılar. Bugün son günümüz. Son günde de çok önemli yazarlarımızı ağırlıyoruz, bu alanlarda uzun kuyruklar oluştuğunu görüyoruz. Talep çok iyi, biz de arzı yerine getirmeye çalışıyoruz. Önemli olan yazarla okuyucuları ve çocukları aynı platformda, atmosferde buluşturmak."
Fuarın geleneksel olarak devam etmesini arzuladıklarını belirten Çayır, her yıl daha da geliştirerek okuyucularla buluşturma sözü verdi.
Fuarda 400'e yakın yayınevinin stant açtığını, 800'ün üzerinde imza günü ve konferans düzenleyen yazarın ağırlandığını aktaran Çayır, dikkat çekici bir istatistik paylaştı: "1000'i aşkın da imza günü, konferans ve söyleşi yapıldı. Bu çok önemli bir rakam. Ankara Fuarı'nı diğer illerden ayıran en büyük özellik, maddi olarak yayınevlerinin Ankara'da okuyucuların ciddi talebi karşısında iyi bir verim elde etmesi. Bu tüm Türkiye'deki fuarlardan Ankara Fuarı'nı ayırıyor. Bu bakımdan çok önemli, yayınevlerinin sırada beklediği bir fuar. Nisan ayındaki 2026 fuarımızda görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
ÇOÇUKLAR VE AİLELER FUARA AKIN ETTİ
Fuarı ailesi ve akrabalarıyla ziyaret eden vatandaşlardan Zeynel Yüksel, özellikle çocuklarını getirdiklerini ifade etti. Yüksel, "Burada vakit geçirmek bizim için çok keyifli oldu. Pazar günümüzü değerlendirmek için bulunmaz bir fırsat. Çocuklarımızın kitap fuarlarıyla, kitapların içinde bulunmaları ve aileleriyle buna dahil olmaları, kitap okuma alışkanlığının devamı için olmazsa olmaz. İmza ve söyleşilerde çocukların okudukları kitabın yazarlarıyla tanışmaları, hayal ettikleri kişiye kitaplarını imzalatmaları onlar için çok farklı bir şey." diye konuştu.
Annesiyle fuara gelen 10 yaşındaki Elif Nehir Altıparmak da fuara gelmek için bir haftadır heyecanlandığını dile getirerek, "Fuardan çok güzel, eğlenceli kitaplar aldım. Kitap okumayı çok seviyorum. Birkaç yazara kitaplarımı imzalatacağım için çok heyecanlıyım." dedi.
Fuarda satış danışmanlığı yapan Sudenaz Aşan da ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Talep çok yoğundu. Beklediğimizden daha fazla ilgi vardı. Cumartesi ve pazar günleri özellikle en yoğun günlerdendi. Genelde bize gelenler küçükler oldu, yazarlara çok ilgi gösterdiler. Fuar çok keyifli geçti." ifadelerini kullandı.