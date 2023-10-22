22 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 22 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

22 Ekim Pazar yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 22 Ekim Pazar yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 22 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 22 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

KAYNAK: Haber Merkezi
22 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 22 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 22 Ekim Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Ekim Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 22 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Ekim Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 22 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

22 EKİM PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

16:15 Dilek Taşı

14:45 Yerli Sinema Gönül Yarası

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı

21:45 Yerli Sinema Süt Kardeşler

23:45 Aile

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

15:45 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ateş Kuşları

03:05 Kuruluş Osman

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STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yabancı Sinema Kahraman Koala Blinky Bill

20:45 Yabancı Sinema Kahraman Koala Blinky Bill

22:30 Yabancı Sinema Çinli Satıcı

00:45 Yabancı Sinema Çinli Satıcı

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TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

01:15 %100 Futbol

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Bambaşka Biri

16:00 Kirli Sepeti

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Bambaşka Biri

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