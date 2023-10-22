İzleyiciler 22 Ekim Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Ekim Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 22 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Ekim Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 22 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?
22 EKİM PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
16:15 Dilek Taşı
14:45 Yerli Sinema Gönül Yarası
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı
21:45 Yerli Sinema Süt Kardeşler
23:45 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kuruluş Osman
15:45 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ateş Kuşları
03:05 Kuruluş Osman
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yabancı Sinema Kahraman Koala Blinky Bill
20:45 Yabancı Sinema Kahraman Koala Blinky Bill
22:30 Yabancı Sinema Çinli Satıcı
00:45 Yabancı Sinema Çinli Satıcı
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
01:15 %100 Futbol
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Bambaşka Biri
16:00 Kirli Sepeti
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Bambaşka Biri