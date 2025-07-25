22 kat daha fazla kalsiyum içeriyor! Faydaları sınır tanımıyor şifa deposu

Morus nigra adıyla bilinen kara dutun yaprakları, yalnızca meyvesiyle değil, sağlık deposu çayıyla da dikkat çekiyor. İspanya, Japonya ve Asya'nın pek çok bölgesinde yüzyıllardır tüketilen bu bitki çayı, modern araştırmalarla da destekleniyor. Kara dut çayı, bir bardak sütle kıyaslandığında 22 kat daha fazla kalsiyum içeriyor.

Kan şekeri, kolesterol, kalp sağlığı, iltihap önleyici özellikler gibi sayısız faydaya sahip olan karadut çayının bazı yan etkileri ve dikkat edilmesi gereken noktaları bulunuyor.

KARADUT ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Karadut çayı, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. İnsülin duyarlılığını iyileştirerek diyabet riskini azaltır.

Dut çayı, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürürken, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

Karadut çayı, kalp hastalıklarının önlenmesinde de etkili olur.

Öte yandan, yapılan araştırmalarda yağ hücrelerinin oksidasyonunu azaltarak kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu görülmüş.

Dut çayı, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan özellikler sunar.

Karadut çayı, antioksidanlar ve serbest radikallerle mücadele eder. Vücuttaki iltihapları azaltarak, genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

İltihap önleyici ve büzücü etkilere sahip biyoaktif bileşikler içeren karadut çayı, ishali tedavi edebilir.

KARADUT ÇAYI NASIL YAPILIR?

Çayı yapmak için 5 çay kaşığı karadut yaprağı tozuna 1 litre su yeterli. Çayı ölçerek hazırlamak için her 1 litre içme suyu başına 50 gram karadut çayı tozu kullanabilirsiniz.

Çay kurutulmuş yapraklardan da yapılabilir. Dut yapraklarının lezzetli olduğu belirtilir ve yapraklar Asya ülkelerinde yaygın şekilde bitki çayları yapmak için kullanılır. Körpe yapraklar demleme işlemi sonrasında yenebilir. Dileyenlerin çayla sağlanan faydaları daha yoğun ve pratik şekilde almak için karadut yaprağından elde edilen takviyeleri tercih etmesi mümkün.

KARADUT ÇAYI ZARARLI MI?

Karadut çayı genel olarak güvenli kabul edilse de bazı insanlarda ishal, bulantı ve şişkinlik gibi yan etkilere neden olabilir. Hamile kadınlar ve çocukların güvenli tüketim dozajı hakkındaki araştırmalar henüz yetersiz olduğu için bu çaydan kaçınmaları ya da mutlaka bir uzmana danışarak tüketmeleri önerilir.