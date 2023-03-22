22 Mart Çarşamba TV yayın akışında ne var? 22 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 22 Mart Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Mart Çarşamba hafta başında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Mart Çarşamba televizyonda ne var? 22 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Mart Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Mart Çarşamba televizyonda ne var? 22 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var?

22 MART ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:45 Tokatçı (Yerli Sinema)

00:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipğolu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

22:30 Camdaki Kız

01:30 Kuzey Güney

03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 Ego

01:45 Yasak Elma

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın

00:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir 5 Güneşi Beklerken