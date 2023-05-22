22 Mayıs Pazartesi TV yayın akışında ne var? 22 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 22 Mayıs Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Mayıs Pazartesi haftanın ilk gününde ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Mayıs Pazartesi kanallarda ne var? 22 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Mayıs Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Mayıs Pazartesi televizyonda ne var? 22 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?

22 MAYIS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma