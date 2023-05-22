22 Mayıs Pazartesi TV yayın akışında ne var? 22 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 22 Mayıs Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Mayıs Pazartesi haftanın ilk gününde ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Mayıs Pazartesi kanallarda ne var? 22 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Mayıs Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Mayıs Pazartesi televizyonda ne var? 22 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?
22 MAYIS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma