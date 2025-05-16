22 Mayıs’ta gözler TCMB’de: Enflasyon ne olacak?

TCMB’nin açıklamasına göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II’yi tanıtmak için 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantı fiziksel ortamda yapılacak ve TCMB’nin internet sitesindeki “https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin” adresinden, ayrıca bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yılın ilk enflasyon raporu toplantısı da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde düzenlenmişti.