22 Mayıs’ta gözler TCMB’de: Enflasyon ne olacak?

Düzenleme: Kaynak: AA
22 Mayıs’ta gözler TCMB’de: Enflasyon ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs’ta İstanbul’da kamuoyuyla paylaşacak.

TCMB’nin açıklamasına göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II’yi tanıtmak için 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantı fiziksel ortamda yapılacak ve TCMB’nin internet sitesindeki “https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin” adresinden, ayrıca bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yılın ilk enflasyon raporu toplantısı da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde düzenlenmişti.

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