22 milyon liralık vurgun yapmışları: Abi kardeş yakalandı

İzmir''de müşterileri ve meslektaşlarından aldıkları toplam 22 milyon TL değerinde altınla kaçtıkları gerekçesiyle aranan kuyumcu İ.K. (42) ile ağabeyi Y.K. (46) yakalandı.

Karşıyaka ilçesinde Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır kuyumcu dükkanı işleten İsmail K. ve ile ağabeyi Yalçın K. iddiaya göre, müşterileri ve meslektaşlarından aldıkları toplam 22 milyon TL değerinde altınla ortadan kayboldu.

Dükkana gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. İsmail K.'den haber alamayan 23 müşteri, polise başvurdu. Müşteriler, ifadelerinde altınları İsmail K.'ye tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, iş yerine geldiklerinde dükkanın boş olduğunu gördüklerini ifade ederek şikayetçi oldu. Polis, İ.K. ve ağabeyi Y. K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan iki kardeşin ev ve iş yerinde arama yapıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adresini tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla Y.K. İzmir Buca'da, İ. K. ise İstanbul'da saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.