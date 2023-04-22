22 Nisan Cumartesi TV yayın akışında ne var? 22 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Nisan Cumartesi bayramda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Nisan Cumartesi kanallarda ne var? 22 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?
Bayramda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 22 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?
22 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Emine (Yerli Sinema)
07:45 Kalbimin Sahibi (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
01:30 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Aldatmak
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Veda Mektubu
16:00 Geniş Aile Komşu Kızı (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Gülcemal
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
22:00 Gülcemal
01:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yüz Yıllık Mucize
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
22:30 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
00:30 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra