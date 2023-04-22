22 Nisan Cumartesi TV yayın akışında ne var? 22 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Nisan Cumartesi bayramda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Nisan Cumartesi kanallarda ne var? 22 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

Bayramda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 22 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

22 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Emine (Yerli Sinema)

07:45 Kalbimin Sahibi (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Aile Şerefi (Yerli Sinema)

01:30 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Aldatmak

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Veda Mektubu

16:00 Geniş Aile Komşu Kızı (Yerli Sinema)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Gülcemal

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

22:00 Gülcemal

01:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yüz Yıllık Mucize

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

22:30 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

00:30 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra