22 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? 22 Ocak Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 22 Ocak Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Ocak Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Ocak Pazar televizyonda ne var? 22 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Ocak Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Ocak Pazar televizyonda ne var? 22 Ocak Pazar bugün hangi diziler var?
TRT1 YAYIN AKIŞI
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:30 3'te 3
14:45 Al Sancak
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:30 Türkiye'nin Dev Yapıları "Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:00 Salak Milyoner
ATV YAYIN AKIŞI
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:30 Bir Küçük Gün Işığı
FOX TV YAYIN AKIŞI
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Benden Söylemesi
13:00 Taçsız Prenses
16:15 Taçsız Prenses
16:45 Recep İvedik 5
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
23:99 Yasak Elma
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 O Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Çöp Adam
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