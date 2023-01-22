22 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? 22 Ocak Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 22 Ocak Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Ocak Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Ocak Pazar televizyonda ne var? 22 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Ocak Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Ocak Pazar televizyonda ne var? 22 Ocak Pazar bugün hangi diziler var?

TRT1 YAYIN AKIŞI

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:30 3'te 3

14:45 Al Sancak

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:30 Türkiye'nin Dev Yapıları "Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:00 Salak Milyoner

ATV YAYIN AKIŞI

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:30 Bir Küçük Gün Işığı

FOX TV YAYIN AKIŞI

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Benden Söylemesi

13:00 Taçsız Prenses

16:15 Taçsız Prenses

16:45 Recep İvedik 5

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

23:99 Yasak Elma

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 O Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Çöp Adam