İzleyiciler 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Temmuz Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 22 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 22 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?
22 TEMMUZ CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
14:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
16:30 Cafer’in Çilesi (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Veda Mektubu
15:45 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Mehmet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
13:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
15:00 En Güzel Dönüşüm
16:15 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Lezzet Rotası
10:00 Patlat Kazan
12:00 Patlat Kazan
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Kırmızı Oda
07:15 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)
15:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)
17:45 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star