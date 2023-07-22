22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 22 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

22 Temmuz Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 22 Temmuz Cumartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 22 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 22 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 22 Temmuz Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 22 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 22 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

22 TEMMUZ CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

14:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

16:30 Cafer’in Çilesi (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Veda Mektubu

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Mehmet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

13:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

15:00 En Güzel Dönüşüm

16:15 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Lezzet Rotası

10:00 Patlat Kazan

12:00 Patlat Kazan

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Kırmızı Oda

07:15 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)

15:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)

17:45 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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