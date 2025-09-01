22 turistik tesis için kapatma kararı!

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık

Vali Akbıyık, jandarma ve emniyet güçlerinin temmuz ayında hanutçulukla mücadele kapsamında 16 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını, bir işletmeye de tutanak düzenlediğini belirterek, "18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 5 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 3 işletmeye de tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi.

Yine ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 41 işletmeye idari para cezası uygulandı. 56 işletme için tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. 5 işletmeye de kapatma cezası uygulandı" dedi.

Vali İdris Akbıyık, temmuz ayında denetlenen 62 turistik tesisten 22'si için kapatma işlemi başlatıldığını, hayasızca davranışlarda bulunulan bir işletmeye tutanak düzenlendiğini söyledi.