22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali için geri sayım başladı

ANKA'da yer alan haberde, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 3-11 Aralık arasında yapılacak. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açılacak festivalde, Pianotainment, Robert Lakatos, Tanini Trio, Evrim Turan, Diego Valdivia ve Ufuk&Bahar Dördüncü gibi isimler sahne alacak. Festival, Grande Piano’nun 26 ve 27 Kasım günlerinde şehirde yapacağı gösterilerle başlayacak. Açılışı ise 3 Aralık’ta, Almanya’nın en iyi performans sanatçılarından olan Stephan Weh ve Marcel Dorn’dan oluşan Pianotainment yapacak.





Antalya’nın kültür ve sanatın başkenti olması yolunda önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini ve Uluslararası Piyano Festivali’nin bu anlamda büyük bir güç olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’mızın en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Piyano Festivali, şehrimizin uluslararası alandaki en önemli markalarından biridir. Bu değerli markamızı her geçen yıl daha güçlü bir hale getirdiğimiz için mutluyuz. Bu yıl da yine dünyaca ünlü sanatçıları şehrimizde ağırlayacağız ve müziğin kalbi bir kez daha sanat şehri Antalya’mızda atacak. Tüm sanatseverleri bekliyoruz” diye konuştu.