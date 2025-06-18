22 yaşında büyük yatırım! Kendi bahçesini kurdu, 15 ton hasat bekliyor

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Muhammet Bilal Köse, bir akademisyeninin tavsiyesiyle yaban mersini tarımına yönelerek 2022 yılında ailesiyle birlikte 20 dönüm arazi üzerinde blueberry (yaban mersini) bahçesi kurdu. Fındık ve mısıra alternatif ürün arayışıyla çıktığı bu yolda, 3 yıl boyunca sabır ve emekle çalışarak üretime başladı.

Köse, tarlasında 7 farklı türde toplam 7 bin 500 fidan yetiştiriyor. Bunların 5 bini topraksız, 2 bin 500'ü ise topraklı tarım yöntemiyle yetiştiriliyor. Yaban mersini almak için tarlaya gelen vatandaşlar, meyvelerin yetiştirilmesi hakkında da Köse'den bilgi alıyorlar. Vatandaşlar ayrıca yaban mersinlerini dalından kendileri hasat ediyor.

HEM OKUYOR HEM YABAN MERSİNİ YETİŞTİRİYOR

Girişimcilik ve üretim sürecini anlatan Muhammet Bilal Köse, "2022 yılında ailemle bu arsayı satın aldık. Fındığa alternatif olarak blueberry diye bilinen yaban mersini yetiştirmeyi düşündük. Düzce Üniversitesi'nde Emrah Çiçek hocamızın desteğiyle bahçemizi kurduk. 20 dönüm arazi üzerine blueberry ve frambuaz yetiştiriciliği yapıyoruz. Biraz daha fındık ve mısırın dışında ürün yetiştirmek istedim. Farklı bir ürün olsun istedik. Ürünün sağlığa faydalarını da bildiğimiz ve koronavirüs döneminden sonra bu ürüne talepte arttığı için blueberry yetiştirmeye karar verdik. Şu anda ürün gamını berry grubundan frambuaz, kuş üzümü ve böğürtlen gibi ürünlerle genişletmeyi düşünüyoruz. Hem okuyup hem yaban mersini yetiştirmek ilk zamanlarda biraz zorladı. Bahçemiz şu an kurulum sürecini atlattığı için bundan sonra hem okulumu hem de yaban mersini yetiştiriciliğini daha iyi yapacağım. Bu sene bizim ticari olarak ilk hasadımız. Geçen yıl çok az ürün çıkmıştı" dedi.

"YURT İÇİ TALEBE YETİŞEMİYORUZ"

Bu sene ticari olarak ilk hasat yılı olduğunu belirten Köse, bu sezonda 15 ton, gelecek yıl ise 45 ton mahsul beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçemizin tam kapasitesi 40 ile 45 ton arasında. Bu sene 10-15 ton mahsul bekliyoruz. Her sene katlanarak devam edecek. Bahçemizde 7 bin 500 fidanımız var. Bunların 5 bin tanesi topraksız tarım, 2 bin 500 tanesi de toprakta yetişiyor. Toprakta yetiştirilmesi zor olduğu için birazını topraklı, birazını topraksız tarım olarak yaptık. Üretim az olduğu için şu anda yurt içi piyasaya zaten yetişilmiyor. İhracattan da çok fazla talep var ama yurt içi talebe yetişemiyoruz. Meyveyi yetiştirmesi diğer meyvelere göre çok zor"

"ÇOCUĞUMUZA TAZE YABAN MERSİNİ YEDİRİYORUZ"

Bahçenin ziyaretçilerinden öğretmen Ali Çelebi, "Bu alanı arkadaşlarımızdan duyduk. Buraya gelerek meyveyi taze, dalından toplamak istedik. O nedenle ailece geldik. Dalından taze olduğu için çok daha lezzetli. Çok faydalı bir meyve. Özellikle de çocuğumuz için çok faydalı. Çocuğumuzun yemesi için taze taze buraya gelerek topladık. Bundan sonra da sık sık uğrayacağız" dedi.

"DAHA YENİ ÖĞRENDİK ÇOK DA SEVDİK"

Ertuğrul Sadıç ise, "Ailecek yaban mersini toplamaya geldik. Çocuklar bu meyveyi seviyor. Bizde doğal olarak onlarla birlikte bahçesinden toplayalım istedik. Bir sepet topladık. Burada bu bahçeyi yapanların, emeği olanların hepsine teşekkür ediyoruz. Yaban mersinini çok fazla tanımıyorduk. Tanıdıktan sonra yedik, sevdik" diye konuştu.