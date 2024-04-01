22 yaşında Türkiye’nin en genç kadın başkanı oldu. Hem de bağımsız aday olarak

Kaynak: İHA
22 yaşında Türkiye’nin en genç kadın başkanı oldu. Hem de bağımsız aday olarak
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nde Bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak Belediye Başkanı oldu. Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın Belediye Başkanı unvanını kazandı.

Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimlerine bağımsız olarak katıldı. Seçimde zafer kazanan Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesi'nin Belediye Başkanı oldu. Bu başarıyla Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını elde etti.

5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

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