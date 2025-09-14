22 yaşındaki gence sokak ortasında infaz

Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-4 Konteyner Kent girişi civarında 22 yaşında olduğu öğrenilen Murat Köroğlu isimli genç yol ortasında kanlar içinde vatandaşlar tarafından görüldü.

Bölgeye çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Köroğlu, şehir merkezinde bulunan özel bir kliniğe kaldırıldı. Köroğlu, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Murat Köroğlu’nun naaşı yapılan işlemlerin ardından hastane soğukhanesine kaldırıldı. Meydana gelen elim olay sonrası olay mahalline gelen jandarma ekipleri çevrede emniyet tedbirleri alarak olay yerinde araştırmalarda bulundu.

Jandarma timleri olay alanında bulunan bir adet av tüfeğine ve bu av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen bir adet boş fişeğe el koyarak koruma altına aldı. Silah ve fişek incelenmek üzere jandarma Karakolu’na götürüldü. Jandarma birimleri olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.