22 yaşındaki kadın 70 yaşındaki sevgilisine evlenme teklifi etti

Sosyal medyada içerik üreticisi genç kadın, sosyal medyada paylaştığı video da 70 yaşındaki sevgilisine evlenme teklifi etti. Sevgilisiyle sürekli sosyal medyadan video paylaşan kadın, evlilik teklifi sonrası kitlesi tarafından büyük tepki gördü.

SEVGİLİMLE PARASI İÇİN EVLENMİYORUM

Sosyal medya kullanıcıları genç kadının adamla parası olduğu için birlikte olduğunu iddia etti.

Genç kadın bu konuyla alakalı bir video paylaştı.

Fenomen kadın video da “Sevgilimle parası için evlenmiyorum. Eşim zengin değil. Birbirimizi seviyoruz çok aşığız” dese de sosyal medya kullanıcılarını ikna edemedi.

KİTLESİ İKİYE BÖLÜNDÜ

O anları sosyal medya takipçileriyle paylaşan genç kadın, kitlesini ikiye böldü.

Kimi kullanıcılar aşkın yaşı olmaz derken, bazıları aradaki yaş farkının büyük bir sorun olduğunu savundu.