Beşiktaş'taki çöken binada 22 yaşındaki stajyer mimar hayatını kaybetti

Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan binada meydana gelen çökme sonucunda göçük altından kalan 22 yaşındaki mimarlık stajyeri Attilla Aydın yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: ANKA
Beşiktaş'taki çöken binada 22 yaşındaki stajyer mimar hayatını kaybetti

Olay Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı tarihi bir binanın restorasyonu sırasında duvarda çökme meydana geldi.

Göçme sonrası bina altında restorasyonda çalıştığı söylenen 22 yaşındaki stajyer kaldı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. 1,5 saat sonta Göçük altında kalan stajyer yaralı olarak göçük altından çıkarıldı.

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Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atilla Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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