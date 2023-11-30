22 yaşındaki Thylane Blondeau bornozlu pozu ile olay oldu. 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' ünvanına sahipti

Henüz 6 yaşındayken şöhrete kavuşan Thylane Blondeau artık kocaman bir genç kadın. Model olarak kariyerine devam eden 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.