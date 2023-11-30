22 yaşındaki Thylane Blondeau bornozlu pozu ile olay oldu. 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' ünvanına sahipti

Henüz 6 yaşındayken şöhrete kavuşan Thylane Blondeau artık kocaman bir genç kadın. Model olarak kariyerine devam eden 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
22 yaşındaki Thylane Blondeau bornozlu pozu ile olay oldu. 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' ünvanına sahipti

6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alan model Thylane Blondeau sosyal medyada halen popüler.

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Şimdilerde 22 yaşında olan genç model podyumların da aranan isimleri arasında.

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Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin Instagram hesabında 7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Dolce & Gabbana, L'Oréal ve Versace gibi önde gelen markalar için modellik yapan Thylane paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

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Son olarak bornozlu hallerini paylaşan güzel modele hayranlarından beğeni yağıyor.

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