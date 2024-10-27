22 yıl 5 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Kaynak: İHA
22 yıl 5 ay hapis cezası olan firari yakalandı

İzmir'de 22 yıl 5 ay hapis cezası olan firari hükümlü, bina boşluğuna saklanmasına rağmen ekiplerce tespit edilerek "aydınlatma penceresinden" çıkarılıp yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan koordineli çalışmalarda; "Silahla Yağma', "Tehdit', "Yaralama', "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', "İftira', "Hırsızlık" olmak üzere toplam 7 adet suç kaydı bulunan T.T. isimli şahıs Karşıyaka ilçesinde bir binanın boşluğunda saklanırken tespit edildi.

"Silahla Yağma', "Hırsızlık" ve "Tehdit" suçlarından hakkında kesilmiş 22 yıl 5 ay hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı bina boşluğundan "aydınlatma penceresinden" çıkarılarak yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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