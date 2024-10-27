22 yıl 5 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan koordineli çalışmalarda; "Silahla Yağma', "Tehdit', "Yaralama', "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', "İftira', "Hırsızlık" olmak üzere toplam 7 adet suç kaydı bulunan T.T. isimli şahıs Karşıyaka ilçesinde bir binanın boşluğunda saklanırken tespit edildi.

"Silahla Yağma', "Hırsızlık" ve "Tehdit" suçlarından hakkında kesilmiş 22 yıl 5 ay hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı bina boşluğundan "aydınlatma penceresinden" çıkarılarak yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.