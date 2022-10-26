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Kutsal bağış müjdesi! 22 yıldır beklediği böbrek 22 yaşındaki gençten geldi

Diyaliz hastası Şaban Şanlı’nın 22 yıldır beklediği böbrek bağışı, trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki gençten geldi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:11
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22 yıldır beklediği böbrek 22 yaşındaki gençten geldi

Kutsal bağış müjdesi! 22 yıldır beklediği böbrek 22 yaşındaki gençten geldi
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İzmir'de Deniz Şanlı ile evlenip yuva kuran oto elektrikçisi Şaban Şanlı ilk bebekleri dünyaya geldiğinde havalara uçuyordu. Ama daha bebek ve annesi hastanedeyken Şaban Şanlı rahatsızlandı. Nefes alamama şikayetiyle gittiği hastanede yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı koyulan Şanlı'ya diyaliz tedavisine başlanacağı söylendi.

KUTSAL BAĞIŞ MÜJDESİ

Baba olma sevincini doyasıya yaşayamadan haftanın üç günü 4'er saat diyalize bağlanmak zorunda kalan Şanlı çalışamaz hale geldi, işini bıraktı. Tam 22 yıl bu rutinle hayatını geçiren Şanlı tüm umutlarını yitirdiği bir dönemde “kutsal bağış” müjdesi aldı.

Adını çok önceleri çeşitli hastanelere, en son ise Kent Sağlık Grubu'na bağlı Kent Hastanesi'nde kadavradan böbrek bekleme listesine yazdıran Şanlı için geçtiğimiz 20 Eylül'de güneş yeniden doğdu. Bir trafik kazası geçirip beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki bir gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Gencin böbreklerinden birinin alıcısı Şanlı oldu. Nakli Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan Kent Hastanesi Böbrek Nakli ekibi gerçekleştirdi.

Böbrek nakli ekibinden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, “Hastamız çok uzun yıllar diyalize girmiş bir hasta olmasına karşın nakledilen böbrek hemen uyum sağladı. Hastanın bu süreçte kendine iyi bakmış olması, genel sağlık durumunun iyi olması, vericinin genç olması, böbreğin yakın yerden gelmesi ve hiç bekletilmeden hızla ameliyatın yapılması naklin başarısında çok önemliydi. Bunlar sağlandı ve hastamız bir haftada taburcu oldu. Artık diyalizsiz bir yaşam sürecek” şeklinde konuştu.

44 yaşındaki Şaban Şanlı’nın gençliği diyalizde geçti. Şanlı, Kent Hastanesi'nde gerçekleşen böbrek nakliyle makineli yaşamdan kurtulurken, “Bana hayat veren kahramanım için her gün dua ediyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Bundan sonra eşim ve çocuklarımla yaşayamadığımız yılları telafi etmeye çalışacağız” diye konuştu.

İHA

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