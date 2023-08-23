İzleyiciler 23 Ağustos Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 23 Ağustos Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 23 Ağustos Çarşamba TV yayın akışında ne var? 23 Ağustos Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 23 Ağustos Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 23 Ağustos Çarşamba TV yayın akışında ne var? 23 Ağustos Çarşamba bugün hangi diziler var?

23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 4N1K

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

22:20 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Sakra (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

22:30 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

21:45 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star